「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園）ＤｅＮＡが大勝で勝率５割に復帰した。打線は四回、２死一、二塁から京田の左前に落ちるポテンヒットで先制。なおも左翼・福島の後逸で一走・山本がヘッドスライディングで本塁を陥れ、計２点を先取した。２−１の九回には打者一巡の猛攻。宮崎が３ランを放つなど一挙８点を加えた。先発の平良は、２０２３年５月１４日以来となる３年ぶりの対阪神戦で、５回１／３を５安打１失