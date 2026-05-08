◆パ・リーグオリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）日本ハムはオリックスとの接戦に敗れ、借金は再び今季ワーストタイの４となった。昨季９月５日のオリックス戦から京セラドームでは７連敗。敵地でのオリックス戦７連敗は１９９９年から２０００年以来、２６年ぶりの屈辱となった。新庄監督は試合後、本拠地・京セラで１６勝２敗と無類の強さを誇るオリックスについて「何？京セラのオリックスさんの強さは。