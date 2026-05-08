シンガーソングライター・ふみの（１９）が８日、テレビ朝日「ミュージックステーション」に出演した。冒頭、黒の細身のノースリーブワンピで階段を降りてきた。ちゃんみなが手がけたオーディション「ＮｏＮｏＧｉｒｌｓ」のファイナリスト。楽曲「よくあるはなし」が今期ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」の主題歌に起用されている。ネットでも話題となり「マジすげぇー」「初登場おめでとう！