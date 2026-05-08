卓球の世界選手権団体戦（８日、英ロンドン）で４強入りを決めた女子日本代表が、入場ポーズの裏側を明かした。この日の準々決勝はウクライナに３―０で快勝し、準決勝はドイツと対戦することが決まった。また３位決定戦がないため、銅メダル以上が確定。橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、（日本生命）がそれぞれストレート勝ちを収めた。試合前の入場時には「ギャルポーズ」を披露。早田によると、当初は