【PalVerse 学園アイドルマスター vol.2】 5月15日より予約開始 10月30日 発売予定 価格： 1,100円（単品) 6,600円（6個入りBOX） ブシロードクリエイティブは、トレーディングフィギュア「PalVerse 学園アイドルマスター vol.2」を5月15日より予約受付を開始する。発売は10月30日より予定し、価格は1個1,100円、6個入りBOXが