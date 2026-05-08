元ＳＫＥ４８の藤本冬香が、１８日に発売する初写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の先行カット第２弾が８日、公開された。先行カット第２弾では、シャワーシーン、バックショット、ミントグリーンの水着、海を望むテラス席でガパオライスを食べる姿の４枚が公開された。藤本は「まもなく１ｓｔ写真集『無防備な私』が発売となります！等身大の私から大人っぽい私まで、これまでにはない新しい一面を知っていただける