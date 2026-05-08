6回途中1失点で2勝目を挙げたDeNA・平良＝甲子園DeNAは平良が5回1/3を森下の一発による1失点と力投し、好救援もあって2勝目。四回に京田の適時打に失策が絡んで2点先取し、九回に代打ビシエドの2点打などで8点を加えた。阪神は粘った村上を援護できず、首位から転落。