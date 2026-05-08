福島県郡山市の磐越自動車道で高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、バスを運転し、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで逮捕された新潟県胎内市、無職の男（６８）が「居眠り運転はしていない」などと供述していることが捜査関係者への取材でわかった。事故当時は、制限速度が時速８０キロの区間を「９０〜１００キロで走行し、（カーブを）曲がり