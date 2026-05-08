◇セ・リーグ巨人2―9中日（2026年5月8日バンテリンドーム）巨人は2連敗を喫して、4月13日以来の勝率5割となった。先発のウィットリーが4回1/3を4安打5失点で2敗目。2回は先頭に四球を与えた直後にボスラ―に先制2ランを被弾した。阿部監督は「けっこう長打を打たれることが多いので、やっぱりボール先行になっちゃうときついですよね」と指摘した。5回1死一塁ではバント処理で悪送球してしまい、自らピンチを広げて失