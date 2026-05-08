「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）ヤクルトが投打の歯車がかみ合って２連勝。これで４カード連続初戦勝利となった。主導権を握ったのは初回。１死一塁の場面で「３番・捕手」として先発出場した古賀が森下の直球を捉え、右中間に三塁打を放った。一走・サンタナが、巨体を揺らしながら本塁を陥れて先制した。中押しの一打を放ったのは「８番・投手」で出場した先発の高梨だった。１点リードの四回２死一、