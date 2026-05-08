世界で緊張が高まる中、改めて注目される皇室の「慰霊の旅」。上皇ご夫妻はいかなる思いで、戦地での祈りを続けられてきたのでしょうか。その背景には、戦後世代である上皇陛下が抱き続けてきた「父・昭和天皇がやり残した責任を、自分が引き受ける」という孤独な決意がありました。本記事では西川恵氏の著書『皇室はなぜ世界で尊敬されるのか』（新潮社）より一部抜粋・編集し、90度近く腰を曲げて祈り続けるお二人の姿が、いかに