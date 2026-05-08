老後資金2000万円があった場合、毎月10万円を取り崩すと何歳まで持つのでしょうか。気になっていても、実際に計算したことがある人は多くありません。実は、この「資産の寿命」はシンプルな計算で目安を知ることができます。老後資金2000万円、毎月10万円を取り崩すと？基本の考え方は、「資産÷毎月の取り崩し額」です。例えば今回の条件を整理すると、次の通りです。・老後資金：2000万円・毎月の取り崩し額：10万円・取り崩し開