3月、沖縄へ修学旅行に行っていた高校生の女の子が、乗船したボートの転覆で命を落とすという痛ましい事故が起こりました。保護者の誰にとっても、他人事ではない出来事だったと思います。 事故で娘さんを失った遺族の方が、その後の学校とのやりとりをnoteで発信されていますが、その中にこんな言葉がありました。「当時の私たちが疑問を持つには、私たちが学校を信頼しすぎ、そして提供されていた情報があまりに少なすぎました」