秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」所属の女優大槻理子さんがFLASHに登場しました。【写真】舞台で鍛え上げた美ボディが武器の大槻理子さん3月に同誌で披露した2年ぶりのグラビアが好評を博しアンコール掲載。モデル並みのスレンダーボディがまぶしい水着グラビアは必見です。FLASHデジタル写真集「メクルメク。」が好評発売中の大槻さんはSNSで「FLASH さんにてなんとアンコール掲載して頂いてますみんなのおかげで2ヶ