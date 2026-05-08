【シャトレーゼ】マニアが厳選！ 初夏に食べたい「さっぱり系アイス」3選手頃な価格で本格的なスイーツが楽しめることで人気の「シャトレーゼ」。ケーキや焼き菓子のイメージが強いですが、実はアイスも充実していることをご存じでしょうか。今回は、シャトレーゼマニアでもある筆者おすすめの「さっぱり系アイス」3品を厳選してご紹介します。【画像】シャトレーゼ年間売上ランキング！3部門のTOP3を見る1. 「白州名水かき氷フロ