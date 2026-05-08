江西省南昌市南昌県富山郷に位置する姚湾総合埠頭ではこのところ、クレーン設備が石炭や砂利などの資材の積み下ろしを行っている。人民網が伝えた。南昌市は数年前から、南北を貫通する贛江の水上輸送や贛江沿岸の広大な空間といった優位性を活用して、内陸河川の港湾埠頭建設に取り組んできた。物流関連サービス機能を整備することで、水上輸送をメインに据え、鉄道や道路による複合一貫輸送で補うことで、効率的な交