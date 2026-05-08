中国の粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）に位置する広東省東莞市で製造されたリチウムイオン電池製品を積んだコンテナトラックが5月7日、同市を出発しました。約90分後には深セン塩田港に到着し、クレーンで貨物船に積み込まれ、海外市場へ出荷されました。これは東莞―深センリチウムイオン電池海上輸出の「1コンテナ制」の新モデルが初の輸送を完了し、正式に常態化した運用段階へ移行したことを示してい