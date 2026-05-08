◇セ・リーグDeNA10―1阪神（2026年5月8日甲子園）DeNAが9回に打線が爆発し、勝率を5割に戻した。2―1で迎えた9回。京田、勝又の連打などで迎えた無死満塁の好機で、まずは代打・ビシエドが2点適時打で相川監督の期待に応えた。さらに度会の適時打で加点すると、佐野も2点適時打で続いた。とどめは宮崎。左中間へ3号3ランを叩き込み、虎党が詰めかけた甲子園をため息に包んだ。阪神の桐敷、畠を攻略し、打者11人で一挙