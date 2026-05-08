◇セ・リーグヤクルト4―1広島（2026年5月8日マツダスタジアム）ヤクルトの先発・高梨裕稔が投打で活躍し、チームの勝利に貢献した。投げては6回5安打1失点。前回登板の4月30日の阪神戦が7回途中8失点で黒星を喫していただけに「前回の登板が不甲斐なかった。なんとかチームの勝利に貢献できるように、と。四球がゼロというのが良かった」と満足げに振り返った。バットでも魅せた。1―0の4回2死一、二塁で広島先発・森