関東大学バレーボール連盟は8日、男子1部の春季リーグ戦で日体大にスポーツ精神に反する行為があったとして、今季実施済みの6試合を没収試合にすると発表した。日体大男子バレーボール部はインスタグラムに謝罪声明を投稿した。ともに詳細は明らかにしていない。