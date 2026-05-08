◇パ・リーグ楽天2ー4西武（2026年5月8日ベルーナD）楽天の平良竜哉内野手（27）が「1番・三塁」で先発出場。6回に中前打を放ち、8試合連続出塁としたが、浅村らに並ぶ球団記録の4試合連続本塁打はならなかった。周囲からもいわれ記録のことを知っていたという平良だが、「全然そこの意識はなく、とにかく1打席1打席塁に出ようとしか思っていなかった。力むこともなく、普通にいけた」と振り返った。1―3の8回1死一、