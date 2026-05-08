昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が８日、自身のインスタグラムを更新。ライブ後のオフショットが話題を呼んでいる。「双子が観にきてくれたことママの歌を聞いてもらう夢叶って不思議だったなぁ」などとつづり、衣装姿で両手におそろいの服を着た双子を抱きかかえた写真をアップ。「もちろん耳のために楽屋から音漏れでだけどステージをじっとみてたみたい」と我が子の様子を記した。「連休