◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人が連敗で貯金をゼロまで減らした。先発のウィットリー投手が、自身のエラーも絡んで５回途中５失点ＫＯ。打線も吉川尚輝内野手が今季初の４安打と復調を見せたが、１０安打しながら２点どまりとつながりを欠いた。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―ウィットリーは５回に自身のミスから失点した。「取れるアウトを取れないとね、ああいう流