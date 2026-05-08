◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）ＤｅＮＡが接戦を制して勝率を５割に戻し。中日に敗れた巨人と同じ勝率５割となった。先発の平良拳太郎投手は、序盤の３イニングでいずれも走者を背負いながら無失点でしのぐと、３回まで阪神・村上の前に無安打だった打線が、４回に敵失と山本祐大捕手のチーム初安打で得た２死一、二塁から、京田陽太内野手が内角カットボールに詰まりながらも左前に落とす先制打