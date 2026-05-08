◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神が接戦に敗れ、６カード連続で初戦勝ちなしとなった。先発の村上は７回５安打２失点（自責０）で今季３敗目（１勝）。本調子ではない中で懸命に粘りの投球を続けたが、４回に不運な形で２点を先制された。大山の失策などで２死一、二塁のピンチを招き、京田の当たりは左前にポトリ。福島の本塁悪送球もあって一気に２点を失った。痛恨だった。打線は変則右腕