昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の5月8日放送回では、歌手・島倉千代子さんを特集。Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』をきっかけに再び注目を集めるなか、代表曲を交えながら、その波乱に満ちた音楽人生を振り返った。番組パーソナリティーを務めるのは、中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と、橋本菜津美さん