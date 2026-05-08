雇用統計（4月）21:30 結果11.5万人 予想6.0万人前回18.5万人（17.8万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.3% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果0.2% 予想0.3%前回0.2%（平均時給・前月比) 結果3.6% 予想3.8%前回3.4%（3.5%から修正）（平均時給・前年比)