◇セ・リーグ阪神1―10DeNA（2026年5月8日甲子園）DeNAの岩田将貴投手（27）が24年まで在籍した古巣の阪神戦の9回に登板し試合を締めくくった。この日、今季初昇格を果たした左腕は9点優勢の9回にマウンドに上がり、熊谷を一ゴロ、井坪を空振り三振。小野寺には左前打を浴びたものの、最後はドラフト同期入団の高寺を空振り三振に仕留めた。岩田は24年に阪神から戦力外通告を受けて、25年からはDeNAに所属。阪神時代は