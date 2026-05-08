◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神がDeNAに敗れて連勝はならなかった。DeNAには前カードから3連敗となった。先発の村上は3回まで無失点と好投も4回2死一、二塁で京田の左前に落ちる適時打で先制点を献上。打球処理にもたついた福島の失策もあって2点を失った。9回には桐敷がつかまった。4安打を浴び1死も取れずにKO。畠も勢いを止められず、この回8失点で試合を決められた。打線は森下が6回に左翼越