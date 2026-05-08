タレントのマツコ・デラックス（53）が、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、入院中のお見舞いについて明かした。2月に首の緊急手術を受けて入院。その後、療養していた。4月13日のTOKYOMX「5時に夢中！」の生放送に10週ぶりに復帰。「かりそめ天国」の収録には、約2カ月ぶりに参加した。有吉弘行からは、「お見舞いは誰が来たり断ったり…」と問われた。マツコは「あんまり基