◇ファーム・リーグ中地区DeNA7―3ハヤテ（2026年5月8日横須賀）DeNA・藤浪晋太郎投手が約1カ月ぶりに実戦マウンドに上がった。7―3の7回に2番手で登板。1死から味方失策で走者を背負うも、ここから2者連続三振。1イニングを無安打無失点で2奪三振、最速は158キロだった。4月1日のオリックス戦以来、37日ぶりのマウンドだった。