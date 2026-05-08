「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）巨人は投打がかみ合わず２連敗。ついに勝率５割と貯金が底をついた。先発のウィットリーは二回に先制２ランを被弾。五回には自らの悪送球（記録は犠打失策）も重なって１死一、三塁を招いた。続くカリステの打球が左膝裏を直撃するアクシデントにも見舞われ、これが適時内野安打となって追加点を許した。続投後も四球、適時打と止められず、４回１／３を４安打５失点と試合を作