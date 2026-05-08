つまり朝から偽装工作まんまんだったわけで▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。環境の変化が重なるこの時期は、働く親にとっても大きな節目です。建築資材会社に勤める一ノ瀬圭子さんは、二度の育休復帰を経て、長男は小学4年生、長女は新1年生に。夫婦ともにフルタイムで働きながら、日々を忙しくも力強く乗り切っていました。そんな中で訪れたのが、長男の学童終了。自由になったはずの放課後に、思いも