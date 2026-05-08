5月8日（現地時間7日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズ相手に107－97で勝利した。これでピストンズは「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルを2勝0敗でリードした。 ピストンズは48分間のうち45分以上にわたってリードを保持し、最大14点