◆■ロッカールームに漂う穏やかな空気 ロサンゼルス・レイカーズのロッカールームは、ほのぼのとしていた。 6試合の遠征を5勝1敗で終え、約2週間ぶりにホームに戻った3月27日のブルックリン・ネッツ戦。この試合でも勝ったレイカーズは、直近12試合で11勝目となった。 その4試合前に60得点を記録するなど、3月は絶好調だったルカ・ドンチッチが2試合連続で40点以上