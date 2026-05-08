5月8日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルの2試合が行われ、西地区王者の長崎ヴェルカ（第1シード）がセミファイナル進出を決めた。 GAME1で先勝していた長崎は、アルバルク東京（第8シード）を相手に試合開始から12－0のランで主導権を奪う好スタート。前半はイヒョンジュン、後半はスタンリー・ジョンソンと2本柱が得点源となり