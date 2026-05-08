DJIが5月8日（金）、新製品の発売を告知するページを公開した。そこに描かれているのは、ジンバルの上下に2つのカメラが搭載された「Osmo Pocket 4P」だ。発表日などを予告した記述はない。 モニターやその下に並ぶ物理ボタンは、「Osmo Pocket 4」と同様の装備と思われる。加えて、下側のレンズの下には「1-inch」の文字が確認できる。 4月22日に発売されたばかりの「Osmo Pocket 4」をはじめ、DJIの歴代ポケ