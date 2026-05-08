◇パ・リーグソフトバンク6―5ロッテ（2026年5月8日みずほPayPayドーム）ソフトバンクは9回に2点差をひっくり返し、逆転サヨナラ勝ちを収めた。最後に決めたのは途中出場の谷川原だ。2点差を追いつき、なお9回2死二塁。ロッテの守護神・中森から右越えにサヨナラ二塁打を放った。お立ち台では「すごく多くのファンの皆様の前で打てて本当に良かった」と大喜び。野球人生初のサヨナラ打だといい「最高です！」と絶叫