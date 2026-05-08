元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜後1・50）にコメンテーターとして生出演。先月、顔を腫らした原因を明かした。この日は、10日が「母の日」ということで、出演者に「母の日に家族と何かしていますか？」と質問。橋下氏は「うちは母親が結構うるさいから、花持ってこないといろいろ」と語り、また妻に対しては三男四女の7人の子どもに「“母の