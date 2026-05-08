◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神の救援陣が最終盤で失点を重ねた。1点劣勢で迎えた9回表。3番手でマウンドに上がった桐敷がつかまった。連打と捕手・伏見の野選で無死満塁のピンチを招くと代打・ビシエドに右前に運ばれて2失点。さらに四球で満塁とされると度会にも中前に運ばれて追加点を奪われた。替わった畠も流れを止められない。満塁から佐野に中前へ2点打を浴びると、宮崎には左越え3ランを被