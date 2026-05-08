◇プロ野球セ・リーグ DeNA 10-1 阪神（8日、甲子園）阪神はDeNAとの3連戦初戦で、大敗を喫しました。この日の先発は村上頌樹投手。序盤3イニングを無安打に抑える立ち上がりで、前回登板からの復調をのぞかせます。それでも4回にはエラーでランナーを背負うと、山本祐大選手にヒットを浴び2アウト1、2塁のピンチ。続く京田陽太選手に打球をはじき返されると、味方のエラーも絡み2点の先制を許しました。援護したい阪神打線でした