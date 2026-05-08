9回ソフトバンク2死二塁、谷川原が右翼線にサヨナラ二塁打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが今季初のサヨナラ勝ち。3―5の九回に栗原の9号ソロと牧原大の二塁打で追い付き、谷川原がプロ初のサヨナラ打で試合を決めた。5番手の津森が今季初勝利。ロッテは先発の広池が好投したが、抑えの横山が崩れた。