6回1失点で3勝目を挙げたヤクルト・高梨＝マツダヤクルトが効果的に得点し、継投で逃げ切った。高梨は6回を1失点と力投し、打っても適時打をマークして投打に活躍。古賀は先制の適時三塁打など2安打2打点。広島は森下が粘れず、打線は好機でのひと押しを欠いた。