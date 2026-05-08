◇パ・リーグ日本ハム3―4オリックス（2026年5月8日京セラD）日本ハムが逆転負けでロッテとともにリーグ最速で20敗に到達した。2―4の9回1死から水野達稀内野手（25）が右越え1号ソロ。1点差に迫る粘りを見せたが、及ばなかった。新庄監督は京セラドームで今季16勝2敗となったオリックスの強さに脱帽しながらも収穫も強調。うれしい1号が飛び出した水野に「水野君も出てくれて良かった。今シーズン1本も出ないかと思って