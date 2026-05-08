NTTがきょう決算を発表し、昨年度の売上高が過去最高となった一方、今年度の最終利益は5%あまり減少する見通しです。NTTの去年4月から今年3月までの1年間の決算は、売上高にあたる営業収益が前の年度に比べて5.1%増え、14兆4091億円と過去最高となりました。最終利益は1兆370億円でした。法人事業に加え、金融・決済サービスなどの「スマートライフ事業」が好調で、業績を押し上げました。一方、今年度は最終利益が9800億円と、お