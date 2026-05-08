女優で声優の戸田恵子が７日夜、ブログを更新。自宅バルコニーの掃除にきてもらい、「ピカピカすっきりです」と報告。午後からは銀行や郵便局に行く用事を済ませ、「夜は楽しみにしていた会食。お料理上手な亜希ちゃん宅にジムのトレーナーさんと一緒にお邪魔しましたー！」とモデル・亜希（５７）の自宅で料理をごちそうになったことを明かした。「こりゃもうお店ですわ。めっちゃ美味しかったー！お赤飯、タッパーに入れ