卓球の世界選手権（８日、英ロンドン）で６大会連続のメダルを確定させた女子日本代表の戦いぶりに、中国メディア「志宣スポーツ」も関心を寄せている。この日の準々決勝はウクライナに３―０で快勝し、準決勝でドイツと対戦することが決まった。日本は橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、（日本生命）がそれぞれストレート勝ち。同メディアは「日本は最強の布陣で臨んだ。対戦相手は強豪とは言えないものの、