中村倫也が主演を務める映画『君のクイズ』の新キャストとして、SnowMan・阿部亮平の出演が発表された。主人公・三島玲央の中学校の教師役を演じる。【動画】映画『君のクイズ』本予告が公開小川哲が2022年に発表し、31万部を超えるベストセラーとなっている同名小説を実写化する本作は、前代未聞のクイズミステリー。賞金1000万円を賭けて戦う生放送クイズ番組“Q‐1グランプリ”の決勝戦。日本中が注目する中、“クイズ界