◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神・桐敷拓馬投手が１点ビハインドの９回に１死も奪えずに６失点と崩れ、突き放された。先頭の京田、勝又と連打で無死一、二塁となり、犠打野選で満塁。代打・ビシエドに右前２点打を浴び、度会にも中前適時打を許した。４月９日・ヤクルト戦（甲子園）からの連続無失点は９試合でストップ。代わった畠も宮崎に３ランを浴びるなど、大崩れした。甲子園では２０１７年７