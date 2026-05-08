モデルでタレントの近藤千尋が８日、自身のインスタグラムを更新。夫で、お笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久とのデートの様子を公開した。「カフェデート次は家族でお邪魔しよう」とつづり、カフェで楽しそうに過ごす動画をアップ。顔寄せ２ショットも載せ、仲むつまじい姿を見せている。この投稿には「本当に素敵な夫婦」「ちぴちゃんのこと大好きなんですね」「こちらも幸せになる」などのコメントが寄せられ